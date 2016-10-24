Лагерь беженцев ликвидируют во Франции

В понедельник, 24 октября, во французском Кале приступили к ликвидации лагеря беженцев, который ранее образовался стихийно.

Сотни мигрантов сейчас ожидают своей транспортировки в новые места. Как сообщает агентство Reuters, большинству беженцев неважно, куда именно их перевезут, однако они надеются на то, что им удастся нормально жить во Франции.

Отметим, что французские власти планируют расселить мигрантов из лагеря в Кале в различные места. Вокруг лагеря в настоящий момент дежурят вооруженные полицейские, которые были направлены туда после того, как мигранты попытались сжечь туалеты и начали кидать камни в сотрудников правоохранительных органов.