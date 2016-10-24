Лагерь беженцев ликвидируют во Франции

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У россиянки произошел сердечный приступ на борту самолета, летящего в Пхукет
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Дом, в котором взорвался газ в Рязани, будет пригоден для проживания
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Омские полицейские “отметили” юбилей коллеги массовой дракой
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Пассажиры разбившегося вертолета писали сообщения близким перед крушением
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Жан-Клод Ван Дамм: Надо лететь в Москву и выпить водки с Путиным...
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Российский посол срочно вызван в МИД Молдавии
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Дмитрий Песков признался, что "нормандская четверка" общего языка не нашла