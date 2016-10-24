Порошенко заявил, что один из выходов по «Минску-2» - наступление на Россию

Президент Украины Петр Порошенко дал довольно смелое итервью украинским телеканалам. Он заявил, что из минских соглашений есть только два выхода. Первый – это наступление на Донбасс, а второй – прямо на Россию.

При этом он отметил, что надо взвесить военный бюджет. Также он призвал украинских политиков не бояться брать ответственность за возможные жертвы подобных решений, сообщает rg.ru.

Лидер «незалежной» раскритиковал тех, кто не поддерживает «Минск-2». Он заявил, что те, кто выступает за мир в обмен на территории, наоборот, поступает безответственно. По его словам, они не получат ни того, ни другого.