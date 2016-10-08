В Минске неизвестный с бензопилой устроил резню

В белорусской столице вооруженный бензопилой мужчина набросился на посетителей торгового центра. Как минимум одна посетительница погибла, еще одна девушка получила ранения и была доставлена в больницу.



По сообщению очевидцев, в торговом центре “Европа” по неизвестным причинам мужчина, в руках которого была бензопила, напал на посетительницу. В данный момент известно, что полученные в результате нападения ранения привели к гибели девушки. Еще одна посетительница, пострадавшая от рук неизвестного, была госпитализирована.

В данный момент известно, что сотрудники следственных органов задержали двоих мужчин, подозреваемых в причастности к инциденту. Подробности произошедшего пока не сообщаются.

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