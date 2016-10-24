Венгерский премьер испугался советизации Европы

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что Европе угрожает советизация. Под последней политик понимает навязывание Евросоюзом норм, которые касаются допуска на территорию стран-членов содружества мигрантов.

По словам Орбана, которые приводит Reuters, от советизации ЕС должны спасти люди, которые стремятся к свободе. От них требуется приложить все усилия для того, чтобы в Европе остались национальные государства, считает венгерский премьер-министр.

Орбан является противником приема странами Европейского союза беженцев. Несколько недель назад в Венгрии прошел референдум по этому вопросу. Плебисцит провалился – жители страны его проигнорировали.