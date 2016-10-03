Венгерский референдум по приему мигрантов провалился

Жители Венгрии проигнорировали референдум по вопросу приема мигрантов. В плебисците приняли участие менее 40 процентов избирателей. Необходимый минимальный порог явки в 50 процентов преодолен не был, поэтому голосование признано недействительным.

Референдум был проведен по инициативе главы правительства страны Виктора Орбана. Политик выступает против приема европейскими странами беженцев, хлынувших в Старый Свет после начала гражданской войны в Сирии.

По итогам голосования подавляющее большинство его участков – 98 процентов – высказалось против того, чтобы Европейский союз предписывал Венгрии, сколько мигрантов та должна принять.

Инициирует ли Орбан новый референдум или признает свое поражение и уйдет в отставку, пока неизвестно. В течение следующих двух лет в Венгрию, согласно квотам ЕС, должны въехать 2,3 тысячи беженцев.

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