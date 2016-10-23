Новую Конституцию составили в Турции

Сегодня стало известно, что Партия справедливости и развития, которая является правящей в Турции, закончила работу над проектом новой Конституции страны, а также реформой государственного устройства.

Как сообщает премьер-министр и лидер ПСР Бинали Йылдырым по итогам двухдневной встречи руководства партии, предполагается преобразовать парламентскую республику в государство с президентской формой правления. Согласно данным ТАСС, в скором времени данная законодательная инициатива будет предоставлена парламенту на рассмотрение.

По мнению Йылдырыма, народ сам в состоянии решить этот вопрос в самом ближайшем будущем, поскольку пришло время закончить все споры о системе правления в Турции.