Песков: Российские системы ПРО могут появиться в Турции

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 14 октября заявил, что Россия может провести переговоры с турецкой стороной о размещении на ее территории систем противоракетной обороны в разных вариациях.

Песков сообщил, что вопросы в сфере сотрудничества в области ПРО уже фигурировали в диалогах Путина и Эрдогана, передают РИА Новости. При этом упоминались различные системы ПРО, которые, если турецкая сторона изъявит такое желание, будут поставлены в Турцию. Песков также обратил внимание на то, что данный вопрос - чисто коммерческий и весьма тонкий.

Так Песков ответил на вопрос журналистов о том, что на переговорах в Стамбуле между Путиным и Эрдоганом поднимался вопрос создания турецких систем ПРО.