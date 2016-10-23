Армия Сирии освободила территорию воинской части ПВО на юге Алеппо

Сегодня стало известно, что армия Сирии полностью вернула контроль над воинской частью ПВО, которая находится в южной части Алеппо.

Об этом в воскресенье рассказал сирийский военный источник, отметив, что армия начала наступать сегодня на рассвете. Военнослужащим пришлось принять участие в ожесточенных боях с целыми отрядами террористов в Алеппо перед тем, как им удалось вернуть контроль над воинской частью.

В настоящий момент на освобожденную территорию уже прибыли инженерные подразделения, которые приступили к процессу разминирования.