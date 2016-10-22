СМИ: Мирные жители не смогли воспользоваться гумпаузой и покинуть Алеппо

Районы восточного Алеппо не смогли покинуть ни безоружные террористы, ни мирные жители: боевики их просто не выпустили. Хотя на третий день гумпаузы у специальных коридоров сохранялась спокойная обстановка.

Обстановка у гуманитарных коридоров Бустан аль-Каср 22 октября сохранялась спокойной, передают РИА Новости. У КПП в полной гтовности находились все службы. Работали агитационные машины на протяжении всего дня: мирных граждан и боевиков призывали вернуться к мирной жизни и воспользоваться гуманитарной паузой.

Журналистам стало известно, что боевики открыли огонь по демонстрантам, которые требовали их пропустить через КПП Бустан аль-Каср, - несколько человек было ранено.

По различным данным, в восточных кварталах Алеппо могут оставаться порядка 7 тысяч террористов из различных бандформирований.

Гуманитарная пауза в Алеппо действует с 20 октября. Для выхода из города предусмотрено восемь коридоров: шесть — для мирных жителей и два — для боевиков.