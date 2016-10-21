В Алеппо продлили гуманитарную паузу

В сирийском Алеппо приняли решение продлить гуманитарную паузу вплоть до понедельника, 24 октября.

Об этом рассказал сегодня постоянный представитель России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Алексей Бородавкин. Как сообщает ТАСС, он отметил, что ситуация благодаря усилиям Дамаска и Москвы способна измениться в лучшую сторону. Предполагается, что гуманитарная пауза в Алеппо может быть продлена и после 24 октября.

Дипломат заметил, что сирийские и российские военные приложили максимум усилий для того, чтобы обеспечить выход населения из Восточного Алеппо.