Папа Римский заявил, что он шокирован ситуацией в Мосуле

В воскресенье Папа Римский Франциск заявил о том, что шокирован жестокостью, которая была проявлена в отношении гражданских лиц во время боевых действий в иракском Мосуле.

Понтифик выразил свою близость жителям Мосула, пострадавшим в "эти драматические моменты". Как сообщает агентство Associated Press, Папа Римский подчеркнул, что его душа потрясена чудовищными актами насилия, которые уже длительное время совершаются в отношении невинных людей - мусульман и христиан. Священнослужитель заметил, что среди погибших очень много маленьких детей и несовершеннолетних.

"Такая жестокость оставляет нас без слов", - добавил Папа Римский.