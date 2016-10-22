ИноСМИ: Под Мосулом боевики казнили около 300 мужчин и детей

Почти 300 человек были казнены членами террористической группировкой ИГ (запрещена в России) на территории, лежащей южнее города Мосул. Об этом сообщил канал CNN со ссылкой на собственный источник в иракской разведке.

Сообщается, что за четверг и пятницу боевики расправились с 284 представителями мужского пола, в том числе и детьми. Позднее их тела были доставлены в места массовых захоронений. Ранее представители ООН сообщили, что террористы могут попытаться использовать захваченных людей в качестве живого щита. По данным телеканала, всего было похищено около 550 семей.

Ранее сообщалось, что в Иракери поддержке международной коалиции началась масштабная операция по освобождению Мосула, уже два года удерживаемого террористами.

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