В Ираке объявлено о начале освобождения Мосула

Сегодня в Ираке армия и ополчение начали операцию по освобождению одного из крупнейших городов страны, с 2014 года находящегося под контролем «Исламского государства» (организация запрещена в России).

О начале операции объявил по телевидению премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади. В штурме участвуют около 30 тысяч бойцов, включая курдских ополченцев. Им предстоит «зачистить» пригород и деревни к востоку от города. Силы террористов «ИГ» оцениваются в пределах 5000 боевиков, но точных данных нет.

В Пентагоне (США) объявили о поддержке наступления международной коалицией и назвали его поворотным моментом в борьбе с исламистами. Как предполагают представители иракского командования, силы «ИГ» готовились к защите города очень долго, и преодоление их сопротивления может затянуться на несколько недель.

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