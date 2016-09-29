Иракская женщина возглавила отряд и охотится за членами ИГИЛ

Уроженка Ирака Ум Ханади в свои 39 лет возглавляет отряд ополченцев из 70 человек и мстит тем, кто убил ее близких – террористам ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в Российской Федерации).

Террористы убили 2-х возлюбленных Ум Ханади, расстреляли отца и братьев, и женщина решила мстить. Жестоко. И мстит. По сети гуляют фото, на которых ополченцы Ум Ханади расправляются с захваченными в плен боевиками с той же жестокостью, как и члены ИГИЛ. Женщина так решила: будет истреблять террористов теми же способами, что используют они. Ум Ханади намерена прекратить свою личную войну только когда убьет последнего боевика ИГИЛ, передает speakto.ru.