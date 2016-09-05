Франция: боевики ИГИЛ проникли в Тунис и Египет

Французский министр обороны Жан-Ив Ле Дриан заявил, что крайне высока вероятность массового проникновения боевиков группировки "Исламское государство" (запрещенной в России) в соседние страны, в том числе в Египет и Тунис.

Он подчеркнул, что к угрозе расползания террористов необходимо отнестись со всей серьезностью. Министр полагает, что проникновению боевиков могут способствовать разногласия, которые существуют между североафриканскими странами.

Он добавил, что террористы никуда не исчезают, именно поэтому и существует риск того, что они снова объявятся в какой-либо из стран.

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