Смерть за ИГИЛ: в Сирии погиб российский борец вольного стиля

Известный российский борец вольного стиля Чамсулвара Чамсулвараев занимался в Ираке вербовкой в ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в России) и погиб в результате атаки американского беспилотника.

На момент гибели Чамсулвара Чамсулвараев находился на территории подконтрольной боевикам запрещенной в России террористической организации ИГ. Спецслужбы выяснили, что именитый спортсмен готовил и вербовал террористок-смертниц.

Борец находился среди шести пассажиров в автомобиле, атакованном беспилотником недалеко от города Мосул. Сообщается, что при атаке погибли все, кто находился в автомобиле.

Чамсулвара Чамсулвараев - обладатель третьего места на чемпионате мира - 2007 и второго - на ЧМ-2009.