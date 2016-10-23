CNN: американский хакер отомстил России за кибератаку

CNN сообщает, что сайт российского МИД был взломан американским хакером, называющим себя The Jester. Журналистам хакер сообщил, что таким образом мстил за масштабную кибератаку, за которой, по его мнению, стоит Россия.

По словам The Jester, он взломал сайт российского внешнеполитического ведомства после того, как часть популярных американских сайтов временно вышла из строя. На главной странице хакер оставил послание с требованием прекратить атаки, потому что “это Америка”, которая, в отличие от соседних стран, может ответить соответствующе.

Однако МИД пока не подтвердил информацию. Сайт ведомства продолжает работать.

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