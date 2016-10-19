Хакеры взломали зарплатную систему МВД и сообщили, как с ними связаться

Письмо с вредоносной программой открыл главный бухгалтер Казанского Линейного Управления МВД России по Республике Татарстан. Оно не вызвало у сотрудника подозрений, так как было замаскировано под счет от «Ростелекома».

Как только женщина кликнула мышкой, автоматически активировался вирус, который проник в систему и уничтожил все файлы. В том числе, и с бухгалтерией, сообщает life.ru.

Интересно, что к вредоносному посланию было прикреплено письмо. В нем хакеры указали электронную почту и сообщили, что по ней можно получить дешифратор для восстановления данных.

Кстати, на компьютерах в полиции был установлен антивирус. Но даже он не спас стражей порядка от атаки прямо на их территории.