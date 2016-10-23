Киев заявил о необходимости открыть дело об убийстве Моторолы

В Киеве допускают, что по делу о смерти ополченца Арсения Павлова, работавшего под позывным Моторола, может быть открыто производство. Герой ДНР погиб в результате взрыва самодельного взрывного устройства.



Как заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос, современные правовые нормы обязывают проводить расследование по каждому гражданину и в связи с любым преступлением, произошедшим на территории страны.

Самодельное взрывное устройство, при взрыве которого погиб Моторола и его охранник, было установлено в кабине лифта и приведено в действие по командной радиолинии. В убийстве подозревается гражданин Латвии. В Донецке произошедшее расценили как теракт, в республике был объявлен трехдневный траур.

Читайте также:

Моторола убит. Что дальше?

СМИ назвали имя убийцы Моторолы



