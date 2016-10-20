Минобороны РФ предъявит доказательства удара ВВС Сирии по Хассаджеку

Российские военные располагают доказательствами того, что удары по селению Хассаджек в Сирии были нанесены самолетами ВВС Бельгии. Данные доказательства будут в скором времени предъявлены Брюсселю, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Накануне «АН-онлайн» писали о том, что российский МИД обвинил Бельгию в бомбардировках мирных жителей на территории Сирии. Бельгийский министр обороны Стивен Вандепут назвал эту информацию ложной.

По мнению Конашенкова, Вандепут ввел мировую общественность в заблуждение. Спикер российского оборонного ведомства предположил, что бельгийские военные обманывают и руководство своей страны.