Рада официально возложила ответственность за начало Второй мировой войны на СССР

В четверг, 20 октября, Верховная рада Украины приняла декларацию по поводу трагических событий Второй мировой войны.

Согласно данному документу, ответственность за начало Второй мировой войны возлагается на СССР и нацистскую Германию. В декларации подчеркивается, что пакт Риббентропа-Молотова от 23 августа 1939 года, который был заключен между Советским Союзом и Германией, привел к вспышке в Германии 1 сентября, к которой 17 сентября присоединился СССР, передает сегодня портал Lenta.ru.

В Раде также ответили, что эти события в свою очередь привели к принятию в 1945 году решений, которые дали толчок новому этапу порабощения Центральной и Восточной Европы.