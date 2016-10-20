Наиболее тяжкие обвинения сняты с россиянки Захаровой в Нью-Йорке

Утром в четверг стало известно, что с гражданки России Светланы Захаровой, которая была арестована по обвинению в вымогательстве у экс-губернатора штата Нью-Йорк крупной суммы, сняты наиболее тяжкие обвинения.

О данном исходе свидетельствуют документы из архива судебных разбирательств штата Нью-Йорк, передает ТАСС. Напомним, ранее россиянке Захаровой инкриминировалась кража в особо крупном размере, подделка документов и их хранение, а также ряд некоторых других правонарушений.

В настоящий момент женщина обвиняется в краже, которая карается лишением свободы на срок от одного до трех лет. Светлане Захаровой предписали явиться в суд 1 ноября и установили залог в размере 1 миллиона долларов.