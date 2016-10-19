Житель Санкт-Петербурга ответит за двойное убийство

В Санкт-Петербурге готовится предстать перед судом мужчина, обвиняемый в двойном убийстве. По версии следствия, обвиняемый 1 ноября 2014 года зарезал супружескую пару пенсионеров 1950 и 1959 года рождения.

Известно, что двойное убийство произошло в коммунальной квартире на Парголовской улице. Мужчина зарезал супружескую пару пенсионеров, завернул их тела в одеяла и ковер, а затем сбежал. Полиция смогла задержать убийцу уже в Волгоградской области, в городе Волжский. Обвиняемый в двойном убийстве находится под арестом, уголовное дело направлено в суд.

Обвиняемому может грозить до 15 лет тюремного заключения.