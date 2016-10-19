На Украине перестали работать российские платежные системы

Клиенты украинских банков обнаружили, что российские платежные системы, попавшие под расширенный список санкций, объявленный накануне, были отключены на территории страны.



Как сообщают клиенты, все банки, ранее работавшие с попавшими под ограничительные меры платежными системами, теперь отказываются это делать, заявляя, что в настоящее время работают исключительно с системами Western Union и MoneyGram.

Накануне на Украине был принят указ, расширяющий список санкций, принятых в отношении России. Причиной введения новых ограничительных мер была объявлена угроза национальным интересам. Среди 167 компаний, попавших под ограничения, оказались также шесть систем, осуществляющих денежные переводы. По мнению представителя компании “Лидер”, оказавшейся в списке, ограничения в первую очередь отразятся на гражданах Украины, которые работают за рубежом.

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