Платёжные системы ряда российских банков в Украине запрещены

Президент Пётр Порошенко все-таки объявил дополнительные санкции против России, анонсированные им на днях. В их числе запрет на использование платёжных систем ряда банков на территории Украины.

Отныне там нельзя пользоваться сбербанковской «Колибри», «Золотой короной» РНКО «Платежный центр», «Юнистрим», «Международные денежные переводы Лидер», Anelik и связь-банковской Blizko «Связь-Банк». Как обосновано в указе главы украинского государства, поводом стали действия (наверное, всё-таки российской власти, а не банков, чьи платёжные системы подверглись ограничениям) по созданию угроз национальным интересам, безопасности и суверенитету страны, и еще множеству спорных обвинений.

Как сообщалось ранее, сегодня же Украина добавила в санкционный список вице-премьера Дмитрия Рогозина, сенатора Елену Мизулину, главу Крыма Сергея Аксенова, депутата Госдумы Владимира Жириновского, некоторых должностных лиц самопровозглашенных ДНР и ЛНР (которые ранее официально объявила террористическими организациями), а также ряд более или менее известных российских компаний, таких как «КамАЗ», «Рособоронэкспорт» и «Ютейр».

Санкции в отношении физических и юридических лиц России Украина вводит с 2015 года. И это не считая запрета на показ российских фильмов, телесериалов и телеканалов. Однако ответные ограничительные меры со стороны РФ официальные лица называют проявлениями российской агрессии.

Читайте также:

В Кремле не исключают встречи Порошенко и Путина тет-а-тет

Россия не будет обсуждать долг Украины, пока та не выполнит условия