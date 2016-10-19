Донецк прощается с Моторолой

В Донецке в эти минуты проходит церемония прощания с Моторолой, одним из самых известных ополченцев ДНР.

Гроб с телом Арсения Павлова установлен в театре оперы и балета. Как свидетельствуют очевидцы, очередь из желающих отдать последние почести погибшему Герою ДНР включает в себя несколько тысяч человек.

Церемонию среди прочих посетил руководитель республики Александр Захарченко. Он возложил цветы к гробу Павлова.

Напомним, Моторолу подорвали в минувшее воскресенье в многоэтажном доме, где он проживал. Ранее в среду «АН-онлайн» обнародовали имя возможного убийцы ополченца. Им оказался латвийский гражданин.