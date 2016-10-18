Во Франции мигранты чуть не зарезали журналиста и изнасиловали его переводчицу

Инцидент произошел в лагере беженцев в Кале, куда журналист и переводчица прибыли для подготовки репортажа о детях, нелегально прибывших в страну.

Как сообщает прокуратура, трое мигрантов из Афганистана напали на гостей поздно ночью. Двое приставили нож к журналисту и держали его, пока третий насиловал женщину, сообщает ntv.ru.

Пострадавшая 38-летняя переводчица также по происхождению афганка. Сейчас следствие разбирается во всех обстоятельствах случившегося.

Вокруг лагеря мигрантов в Кале часто разгорались скандалы. Его населяют девять тысяч беженцев. Так как городок расположен рядом с Ла-Маншем, мигрантов часто перехватывают при попытке переплыть в Великобританию.

Президент Франции Франсуа Олланд призвал власти города снести городок и переселить беженцев. По его мнению, в лагере нет нормальных условий для проживания людей.





