В германском центре для мигрантов мужчине обглодали лицо

Жуткое происшествие случилось центре для мигрантов, который находится в германском городе Шлюхтерне. Один из беженцев напал на 18-летнего юношу и изуродовал его.

Доносившиеся из здания крики услышал один из жильцов находившихся по соседству домов. С сообщением о возможном нападении он обратился в полицию. Прибывшие стражи порядка были вынуждены взломать запертую дверь, чтобы оттащить нападавшего от его жертвы.

Однако у пострадавшего уже оказались откушены губы, уши и веки, а глаза были выколоты ножом. Несмотря на тяжесть нанесенных травм, медикам удалось спасти жизнь юноши. Тем не менее в возможности восстановления зрения врачи сомневаются.

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