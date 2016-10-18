Британская королева и патриарх Кирилл обсудят христиан

Сегодня в Великобритании состоится встреча Королевы Елизаветы II и патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Как уточнил пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков, священнослужитель и Елизавета II обсудят положение христиан на территории Европы, а также на Ближнем Востоке.

Представитель патриарха уточнил, что в числе тем с большой долей вероятности будет современное состояние традиционного христианства в Европе, которое переживает далеко не лучшие свои времена, передает ТАСС. В РПЦ выразили надежду на то, что грядущая встреча патриарха Кирилла и королевы Великобритании продемонстрирует важность сохранения ключевых для всего христианского мира ценностей.