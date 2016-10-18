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Британская королева и патриарх Кирилл обсудят христиан

18 октября 2016, 07:34 [ «АН-онлайн» ]

Британская королева и патриарх Кирилл обсудят христиан
фото: globallookpress.com

Сегодня в Великобритании состоится встреча Королевы Елизаветы II и патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Как уточнил пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков, священнослужитель и Елизавета II обсудят положение христиан на территории Европы, а также на Ближнем Востоке.

Представитель патриарха уточнил, что в числе тем с большой долей вероятности будет современное состояние традиционного христианства в Европе, которое переживает далеко не лучшие свои времена, передает ТАСС. В РПЦ выразили надежду на то, что грядущая встреча патриарха Кирилла и королевы Великобритании продемонстрирует важность сохранения ключевых для всего христианского мира ценностей.

 

 

 

 

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