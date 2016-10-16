Патриарх Кирилл освятил в Лондоне собор

В воскресенье, 16 октября, патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил в Лондоне Успенский кафедральный собор после реконструкции.

Патриарх Кирилл также возглавил сегодня богослужение в соборе. Как сообщает РИА "Новости", предстоятель РПЦ освятил и колокола, и фрески собора. Во время Божественной литургии священнослужитель упомянул "всех святых, в земле Британской просиявших".

Отметим, что на церемонии присутствовали принц Майкл Кентский и архиепископ Кентерберрийский Джастин Уэлби. В соборе по случаю освящения собрались несколько сотен прихожан.