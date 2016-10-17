Криминалисты нашли во взрывном устройстве, убившем Моторолу, знакомый почерк

Конструкция самодельного взрывного устройства и состав взрывчатого вещества, с помощью которого был убит командир ополченцев ДНР Арсен Павлов (позывной «Моторола») показались криминалистам уже знакомыми.



Аналогичная бомба должна была взорваться при покушении на главу ДНР Александра Захарченко в апреле этого года, заявили в МВД республики, но преступление было предотвращено. В ходе розыскных мероприятий была задержана группа прибывших с подконтрольной Киеву территории граждан Украины, имевших при себе мощное взрывное устройство, закамуфлированное под предмет интерьера.



Накануне в жилом доме, расположенном в центре Донецка, прогремел взрыв, в результате которого в лифте погиб герой ДНР. Моторола оказался в эпицентре взрыва и получил ранения, несовместимые с жизнью. Взрыв был квалифицирован как теракт. Расследованием занимаются сотрудники министерств внутренних дел и государственной безопасности ДНР. Выявляются исполнители преступления.

Сразу после убийства командира ополчения Моторолы первые лица ДНР заявили о причастности украинских диверсантов. Однако некоторые ополченцы, а также известный блогер Анатолий Шарий с этим не согласны. Следствие пока не установило виновных в организации теракта, однако известно, что взрывчатка была заложена на стене помещения мусоропровода рядом с лифтовой шахтой. Доступ к нему имел очень ограниченный круг лиц, дом очень хорошо охранялся после нескольких прежних попыток покушения, и любые манипуляции незнакомца с замком не могли быть незамеченными, считают люди, сомневающиеся в официальной версии. Взрыв был рассчитан по времени очень точно, именно когда Арсений Павлов (Моторола) зашел в лифт. Значит, террорист каким-то образом контролировал происходящее в подъезде, куда не мог попасть незамеченным. «Версия про «укро-ДРГ» несостятельна. Убийство совершено некими пособниками киевской хунты, имеющими возможность маскироваться под «своих» для подготовки теракта», - уверен ополченец Андрей Алексеев. Аналогичный вывод делает и блогер Шарий в своем видео.





Моторолы диверсантами поставлена под сомнение 17 октября 2016, 10:15 [ «АН-онлайн» ] Версия об убийстве Моторолы диверсантами поставлена под сомнение Фото с сайта Википедия Сразу после убийства командира ополчения Моторолы первые лица ДНР заявили о причастности украинских диверсантов. Однако некоторые ополченцы, а также известный блогер Анатолий Шарий с этим не согласны. Следствие пока не установило виновных в организации теракта, однако известно, что взрывчатка была заложена на стене помещения мусоропровода рядом с лифтовой шахтой. Доступ к нему имел очень ограниченный круг лиц, дом очень хорошо охранялся после нескольких прежних попыток покушения, и любые манипуляции незнакомца с замком не могли быть незамеченными, считают люди, сомневающиеся в официальной версии. Взрыв был рассчитан по времени очень точно, именно когда Арсений Павлов (Моторола) зашел в лифт. Значит, террорист каким-то образом контролировал происходящее в подъезде, куда не мог попасть незамеченным. «Версия про «укро-ДРГ» несостятельна. Убийство совершено некими пособниками киевской хунты, имеющими возможность маскироваться под «своих» для подготовки теракта», - уверен ополченец Андрей Алексеев. Аналогичный вывод делает и блогер Шарий в своем видео.





ерсия об убийстве Моторолы диверсантами поставлена под сомнение 17 октября 2016, 10:15 [ «АН-онлайн» ] Версия об убийстве Моторолы диверсантами поставлена под сомнение Фото с сайта Википедия Сразу после убийства командира ополчения Моторолы первые лица ДНР заявили о причастности украинских диверсантов. Однако некоторые ополченцы, а также известный блогер Анатолий Шарий с этим не согласны. Следствие пока не установило виновных в организации теракта, однако известно, что взрывчатка была заложена на стене помещения мусоропровода рядом с лифтовой шахтой. Доступ к нему имел очень ограниченный круг лиц, дом очень хорошо охранялся после нескольких прежних попыток покушения, и любые манипуляции незнакомца с замком не могли быть незамеченными, считают люди, сомневающиеся в официальной версии. Взрыв был рассчитан по времени очень точно, именно когда Арсений Павлов (Моторола) зашел в лифт. Значит, террорист каким-то образом контролировал происходящее в подъезде, куда не мог попасть незамеченным. «Версия про «укро-ДРГ» несостятельна. Убийство совершено некими пособниками киевской хунты, имеющими возможность маскироваться под «своих» для подготовки теракта», - уверен ополченец Андрей Алексеев. Аналогичный вывод делает и блогер Шарий в своем видео.





Версия об убийстве Моторолы диверсантами поставлена под сомнение 17 октября 2016, 10:15 [ «АН-онлайн» ] Версия об убийстве Моторолы диверсантами поставлена под сомнение Фото с сайта Википедия Сразу после убийства командира ополчения Моторолы первые лица ДНР заявили о причастности украинских диверсантов. Однако некоторые ополченцы, а также известный блогер Анатолий Шарий с этим не согласны. Следствие пока не установило виновных в организации теракта, однако известно, что взрывчатка была заложена на стене помещения мусоропровода рядом с лифтовой шахтой. Доступ к нему имел очень ограниченный круг лиц, дом очень хорошо охранялся после нескольких прежних попыток покушения, и любые манипуляции незнакомца с замком не могли быть незамеченными, считают люди, сомневающиеся в официальной версии. Взрыв был рассчитан по времени очень точно, именно когда Арсений Павлов (Моторола) зашел в лифт. Значит, террорист каким-то образом контролировал происходящее в подъезде, куда не мог попасть незамеченным. «Версия про «укро-ДРГ» несостятельна. Убийство совершено некими пособниками киевской хунты, имеющими возможность маскироваться под «своих» для подготовки теракта», - уверен ополченец Андрей Алексеев. Аналогичный вывод делает и блогер Шарий в своем видео.



