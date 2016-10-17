Прощание с почившим королем Таиланда продлится несколько месяцев

13 октября в одной из больниц Бангкока скончался король Таиланда – 89-летний Пхумипхон Адулъядет (Рама Девятый). В стране объявлен год траура. Прощание с монархом может занять несколько месяцев.

Дата кремации Пумипона Адульядета еще не определена. Сейчас тело почившего монарха находится в Большом королевском дворце. Гроб с забальзамированным телом помещен внутрь гробницы. По традиции, буддийские монахи в течение 172 дней будут находиться рядом с покойным и читать молитвы. Подданные смогут поклониться гробнице на 15-й день после начала религиозного обряда. Пока они только могут оставить соболезнования в специальной книге. На территории дворца образовались длинные очереди скорбящих, приехавших из разных уголков страны, чтобы оставить запись в книге памяти.

Большинство жителей Таиланда по собственному желанию облачились в черные одежды, для госслужащих «траурный» дресс-код обязателен.

Временным регентом Таиланда стал 96-летний Прем Тинсуланон, возглавляющий Тайный совет при правителе страны. Кронпринц Таиланда Вачиралонгкорн, пожелавший ранее отложить коронацию, все же объявил о своем намерении унаследовать престол. Торжественная церемония должна состояться после совершения всех необходимых погребальных обрядов.



