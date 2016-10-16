Кронпринц Таиланда подтвердил, что намерен вступить на престол

Таиландский премьер Прают Чан-Оча заявил о намерении таиландского кронпринца Вачиралонгкорна, ранее выразившего желание отложить коронацию, вступить на престол.

По словам премьера, в ходе состоявшейся накануне встречи с регентом Премом Тинсуланоном наследник заметил, что вопросы государственной важности, в том числе и о его вступлении на престол, не должны беспокоить граждан Таиланда. Коронация кронпринца должна состояться после совершения всех необходимых погребальных обрядов.

В связи со смертью короля в Таиланде объявлен год траура. В данный момент регентом является Прем Тинсуланон, возглавляющий Тайный совет при правителе страны.

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