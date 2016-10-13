В Таиланде траур: умер король

Таиланд скорбит: на 89-м году жизни в одной из больниц Бангкока скончался король государства Пхумипхон Адулъядет (Рама Девятый).

Население страны вышло на улицы с портретами своего покойного лидера в знак безграничной признательности. Известно, что король был очень любим своим народом, так как очень многое сделал для простых людей, сообщает ria.ru.

Он провел немало реформ в области животноводства и сельского хозяйства, направленных на повышение качества жизни граждан. Таиландский монарх вывел страну на первое место в области экспорта риса. Пользуясь своим влиянием, он предотвратил немало кровопролитных стычек в политической сфере.