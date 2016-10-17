Экс-подчиненный Клинтон объяснил, почему она не достойна президентского поста

Свое мнение по поводу кандидата в президенты США от демократов высказал Гэри Бёрн, который не только являлся в прошлом сотрудником американской секретной службы, но и охранял семью Клинтон в Белом доме на протяжении восьми лет.

По его словам, Хиллари Клинтон не просто так посыпает всевозможными обвинениями и подозрениями своего главного конкурента в предвыборной гонке Дональда Трампа. Ей просто-напросто больше нечем подкрепить свою кампанию из-за отсутствия каких-либо значимых достижений, сообщает life.ru.

Вот и остается лишь придумывать псевдообвинения в адрес Трампа в том, что он якобы связан с Россией и Путиным. Исходя из этого, экс-охранник сделал вывод, что такой кандидат, как Клинтон, не достоин президентского поста.