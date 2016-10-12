Обама прямым текстом заявил: Трамп не может быть президентом

Глава США Барак Обама открыто заявил, что миллиардер Дональд Трамп не подходит на должность президента страны.

Трампу не хватает, по мнению Обамы, толерантности, знаний, подготовки, а также честности, чтобы занять президентское кресло. Как сообщает «Би-би-си», действующий президент США в рамках своего выступления на митинге в поддержку кандидата на пост лидера страны от Демократической партии Хиллари Клинтон ни разу не назвал Дональда Трампа по имени, однако несколько раз заявил о его непригодности в политической сфере.

Обама убежден, что бизнесмен ставит под сомнение ряд ключевых ценностей, в частности, взаимное уважение и соблюдение правовых процедур.

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