РФ наложила вето на французскую резолюцию по Сирии в Совбезе ООН

За принятие французского проекта резолюции по Сирии было подано одиннадцать голосов, два члена Совета Безопасности ООН воздержались, а двое проголосовали против.

Помимо РФ, вето которой как постоянного члена Совбеза было достаточно для отклонения документа, против ее принятия выступила также Венесуэла. В настоящее время Россия председательствует в Совете Безопасности и внесла на рассмотрение свой альтернативный вариант резолюции. Однако и он не был принят: против проголосовали представители девяти стран, двое – воздержались, и четверо проголосовали «за».

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