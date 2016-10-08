Альтернативный французскому проект резолюции по Сирии внесла сегодня российская делегация на рассмотрение Совета Безопасности ООН. Вчера представитель РФ Виталий Чуркин заявил о неприемлемости варианта коллег.

По его словам, проект французских дипломатов поспешен и «содержит некоторые элементы», которые Россия «считает очень опасными». Например, есть призывы к прекращению огня, а также запретить полёты военной авиации над Алеппо, что может сыграть на руку только террористам. Такая резолюция имеет цель не урегулировать ситуацию, а спровоцировать право вето со стороны России, считает Чуркин. Правда, российский вариант тоже может спровоцировать его использование другими странами.

Российский проект предполагает непременный вывод боевиков «Джебхат ан-Нусры» (террористическая организация, запрещенная в РФ) из восточной части Алеппо и размежевание с ними сил «умеренной оппозиции». А также содержит призыв выполнять всеми сторонами российско-американских договорённостей от 9 сентября по поддержанию перемирия и оказанию гуманитарной помощи мирному населению.

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