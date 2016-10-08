Мадуро вручит Путину премию имени Чавеса

Власти Венесуэлы учредят премию имени Уго Чавеса. Ее лауреатом станет российский лидер Владимир Путин. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал Путина борцом за мир и выразил надежду, что он будет всегда держать награду при себе.

Уго Чавес, венесуэльский президент, умерший от онкологического заболевания в 2013 году, был одним из главных оппонентов Соединенных Штатов, руководство которых он обвинял в проведении империалистической политики и вмешательстве в дела других государств.

Накануне «АН-онлайн» писали о том, что на одном из мостов в Нью-Йорке был вывешен плакат с изображением Путина и надписью «Миротворец». Подобное граффити появилось и на стене дома в Дрездене.