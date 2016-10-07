Необычную акцию устроили жители Нью-Йорка накануне дня рождения российского лидера. На мосту, который соединяет районы Манхэттен и Бруклин, появился огромный транспарант с его портретом на фоне двух флагов - Сирии и Российской Федерации.

Баннер размером 6 на 9 метров с портретом российского президента и подписью на английском языке “Peacemaker” (“Миротворец”) появился в районе 21:30 по московскому времени (14:30 по местному) в северной части моста, протянувшегося через пролив Ист-Ривер. Американские СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают, что в процессе вывешивания баннера участвовали как минимум два человека.

К настоящему моменту стражи порядка уже убрали полотнище и приступили к изучению записей с видеокамер, чтобы установить личность причастных к акции.

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