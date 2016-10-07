На стене дома в Германии поместили плакат с Путиным

Поздравления Владимиру Путину с днем рождения продолжают появляться в разных уголках мира. Жители многих стран спешат выразить свое самое теплое отношение к российскому президенту и его работе.

Баннер с поздравлениями уже установлен в центре Москвы. Его установили сирийские студенты, которые учатся в столице. Плакат появился и в Америке – на Манхэттенском мосту в Нью-Йорке. Правда, его быстро демонтировали.

Свою признательность Владимиру Путину поспешили выразить и в Германии, сообщает life.ru. Причем довольно масштабно. Неизвестные посвятили российскому президенту граффити, которое поместили на стене дома в Дрездене, где российский лидер проживал с семьей в 1985–1990 годах. Владимира Путина изобразили в движении, почти во весь рост и в деловом костюме. Сбоку добавили подпись «Миротворец».

Кстати, такие надписи размещают и на других плакатах, которые устанавливают в честь Владимира Путина по всему миру.