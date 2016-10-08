WikiLeaks опубликовал переписку главы штаба Клинтон

Хакеры нанесли новый удар по кандидату в президенты США Хиллари Клинтон. На сайте WikiLeaks выложена переписка главы предвыборного штаба Клинтон Джона Подесты.

Ранее «АН-онлайн» писали о том, что команда «леди Вау» ждет от кибервзломщиков «октябрьского сюрприза». Опасения представителей Демократической партии подтвердились. WikiLeaks опубликовал более 2 тысяч писем Подесты.

Впрочем, судя по попавшим в СМИ фрагментам переписки, компромата на Клинтон в ней нет. Так, в части писем Подеста рассуждает о роли Турции в сирийском конфликте.

В штабе Клинтон уже прокомментировали публикацию. Там заявили, что не будут подтверждать подлинность обнародованных писем.

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