Хакеры готовят Клинтон «октябрьский сюрприз»

Команда Хиллари Клинтон опасается новой серии публикаций хакеров, получивших в свое распоряжение электронную переписку кандидата в президенты США от Демпартии. Об этом пишет The Times.

По информации издания, штаб Клинтон готовится к «октябрьскому сюрпризу» от киберпреступников. На этот случай сторонниками «леди Вау» прорабатывается несколько сценариев.

Напомним, ранее хакеры сделали достоянием общественности письма Клинтон, которые свидетельствуют о том, что кандидат добилась своего выдвижения на президентских выборах путем махинаций. Штаб Клинтон, комментируя публикацию, заявил, что к сливу компромата причастны российские хакеры. Каких-то конкретных доказательств этого предоставлено не было.

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