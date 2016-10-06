Обама не хочет вводить новые санкции против России

Американская администрация не поддержала введение новых санкций в отношении России.

На сей раз ограничительные меры против Москвы предполагалось принять из-за Сирии. В конце сентября законопроект, грозящий санкциями странам, поддерживающим правительство арабской республики, должен был быть принят Конгрессом США.

Издание Washington Post узнало, что Белый дом попросил конгрессменов перенести рассмотрение этого вопроса на более поздний срок. Американское руководство боится, что новые санкции сорвут процесс мирного урегулирования в Сирии.

Ранее в четверг «АН-онлайн» писали о громком заявлении представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова. Он сообщил, что российские системы ПВО С-300 и С-400 будут сбивать в Сирии все неопознанные объекты.

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