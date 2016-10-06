Российские системы ПВО будут сбивать в Сирии все неопознанные объекты

Российские военные сделали выводы из удара американцев по позициям сирийской армии 17 сентября. Как сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, после произошедшего инцидента были приняты все необходимые меры.

Необходимость этих мер обуславливается тем, что удары по территории, которая находится под контролем законных властей Сирии, представляют угрозу для военнослужащих РФ. Отбить возможные атаки призваны системы С-400 и С-300, прикрывающие российские базы. По словам Конашенкова, расчеты этих систем будут сбивать все неопознанные объекты.

Напомним, 17 сентября авиация коалиции во главе с США по ошибке разбомбила позиции сирийских военных в районе города Дейр-эз-Зор. В результате погибли 62 человека.

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