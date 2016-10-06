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В ЕС высказались насчет возможности введения антироссийских санкций

6 октября 2016, 09:42 [ «АН-онлайн» ]

В ЕС высказались насчет возможности введения антироссийских санкций
Фото: globallookpress.com

Представитель ЕС по иностранным делам Федерика Морегини прокомментировала появившееся ранее в иностранных СМИ сообщение о возможности введения антироссийских санкций в связи с сирийским кризисом.

По словам политического деятеля, все усилия ЕС направлены на урегулирования конфликта политическими методами, без применения системы штрафов. Морегини также отметила, что в данный момент работа по решению проблемы ведется в двух направлениях. Во-первых, это предоставление гуманитарной помощи жителям регионов, пострадавших от боевых действий. Во-вторых, ЕС прикладывает усилия для возобновления переговоров между конфликтующими сторонами для соглашения о перемирии.

Пресс-секретарь германского МИД Мартин Шефер также не подтвердил информацию об ограничительных мерах в отношении России.

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