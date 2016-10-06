СМИ: деятельность России в Сирии может привести к новым санкциям
6 октября 2016, 07:19 [ «АН-онлайн» ]
ФРГ рассматривает возможность введения антироссийских санкций в связи с деятельностью российских войск на территории сирийского государства. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает газета The Wall Street Journal.
Согласно информации издания, ФРГ в данный момент рассматривает варианты воздействия на Россию с целью прекращения поддержки сирийского правительства. Лидеры западных стран заявляют, что деятельность России в Сирии провоцирует гуманитарный кризис. Кроме того, указывается, что российские авиасилы якобы осуществляли бомбардировку гражданских объектов, в том числе и больниц, хотя Москва опровергает эти обвинения.
В качестве одного из способов заставить Россию изменить свою политику относительно Сирии рассматривается введение санкций. Однако обсуждение этого вопроса в находится пока на ранних стадиях.
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