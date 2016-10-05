Бренд Apple вновь признан самым дорогим

Рейтинг самых дорогих в мире брендов по версии Interbrand Corp вновь возглавил Apple. Из отчета компании Interbrand о 100 ведущих брендах мира в 2016 году следует, что бренд Apple увеличил стоимость на 5% до $179,1 млрд.

Вторую строчку супердорогих брендов занял Google, который прибавил за год 11% и стал стоить $133,3 млрд. Бренд Coca-Cola потерял в стоимости 7%, опустившись до $73,1 млрд, что не мешает ему занимать третью позицию в рейтинге «самых-самых». В десятку самых дорогих вместе с Apple и Google вошли Microsoft, IBM, Samsung и Amazon. В десятку вошли и два автобренда – это Toyota и Mercedes. Замыкает топ-десятку компания General Electric.

Ранее Аpple возглавил рейтинг самых дорогих брендов по версии Forbes в шестой раз подряд, передает rt.com.