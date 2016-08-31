Apple заплатит Ирландии 13 миллиардов евро

По факту штраф компания Apple заплатит Европе, которая недосчиталась налоговых денег. Такое решение приняла Еврокомиссия. Apple с каждого заработанного миллиона платила лишь 50 евро, а не 125 тысяч.

У компании Apple бизнес процветал, так как большую часть своих доходов она регистрировала в Ирландии. Но комиссия ЕС изгнала Apple из налогового рая, и теперь компания должна выплатить «недоимки» за четверть века: набежало 13 миллиардов евро!

Еврокомиссия признала налоговые льготы Apple на территории Ирландии незаконными. Выяснилось, что по принятым Ирландией решениям налоговая нагрузка на компанию была искусственно занижена на протяжении более чем 20 лет, что является нарушением правил ЕС о господдержке.