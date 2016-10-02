Глава Великобритании рассказала, когда страна выйдет из Евросоюза

Глава правительства Великобритании Тереза Мэй 2 октября сообщила о начале процедуры выхода из Евросоюза. Мэй сообщила, что Великобритания начнет процедуру выхода из ЕС к концу марта 2017 года.

Тереза Мэй в интервью компании «Би-би-си» заявила, что правительство задействует механизмы статьи 50 Лиссабонского договора до конца марта, передает РИА Новости.

Имеется ввиду статья договора о Евросоюзе, которая гласит, что любое государство-член Евросоюза может принять решение о выходе из состава объединения. Для начала этой процедуры страна должна формально уведомить Брюссель о подобном намерении, после чего следует процесс переговоров о порядке выхода с учетом основ его будущих взаимоотношений с Евросоюзом.